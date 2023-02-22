Украина бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за России

Украина бойкотирует чемпионат мира-2023 по боксу из-за участия в нем россиян с флагом

Украина присоединилась к бойкоту чемпионата мира по боксу 2023 года из-за участия в нем российских спортсменов с флагом и гимном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию страны.

Вице-президент организации Олег Ильченко заявил, что представители Федерации бокса Украины не выступают там, где присутствуют россияне. «Ответ наш четкий», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что несколько европейских стран, среди которых Польша, Швеция, Швейцария, Чехия и Великобритания, а также США и Канада приняли решение пропустить турнир. В американской команде заявили, что участие россиян в чемпионате мира нарушит санкции Международного олимпийского комитета (МОК) и принципы честной игры.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.