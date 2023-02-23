В России назвали условие возобновления ДСНВ

Сенатор Джабаров заявил о необходимости практических шагов США для возобновления ДСНВ

США могут поспособствовать возобновлению участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал необходимые для этого условия.

«Американцы просто в корне должны поменять свое отношение к России. Хватит заниматься обманом. Уже не один десяток лет они нас постоянно обманывают, говорят одно, а делают другое. Наш президент в послании [Федеральному собранию] это четко обозначил, поэтому мы не вышли из договора, а приостановили [участие]», — сказал сенатор.

Сейчас мяч на стороне американцев, пусть они практическими шагами покажут, что они заинтересованы в сдерживании гонки вооружений, развертывании новых систем, иначе может кончиться большой бедой. Я надеюсь, что хоть [президент США Джо] Байден бравурно и заявляет, что ничего страшного, он всполошился Владимир Джабаров российский сенатор

Что такое ДСНВ? Договор СНВ-III — последнее соглашение между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений. Оно было заключено в 2010 году в Праге. Договор, который подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В феврале 2021 года действие СНВ-III продлили по взаимной договоренности сторон еще на пять лет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить. «Большая ошибка делать это. Не очень ответственный шаг. Но я не думаю, что он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») размышляет о применении ядерного оружия или чего-то подобного (...). Я уверен, что мы сможем с этим разобраться», — сказал он в интервью ABC News.

22 февраля Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в соглашении. В верхней палате парламента отметили, что решение о возобновлении будет принимать президент. В тот же день решение было единогласно поддержано Госдумой.

О временном прекращении действия ДСНВ президент России Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. «Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал глава государства.