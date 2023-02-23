Байден понадеялся решить вопрос о приостановке участия России в ДСНВ

Президент США Байден заявил, что вопрос о приостановке участия России в ДСНВ можно решить

Президент США Джо Байден понадеялся, что вопрос о приостановке участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить. Об этом он заявил в беседе с телеканалом ABC News.

«Я уверен в том, что мы в состоянии решить это», — подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ. Уточнялось, что за принятие закона проголосовали 157 сенаторов.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. Российский лидер подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие в нем. Глава Белого дома назвал это решение большой ошибкой.