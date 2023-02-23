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05:41, 23 февраля 2023Мир

Венгрия обвинила Байдена в ослаблении экономики Европы

Magyar Nemzet: премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Байдена в ослаблении экономики Европы
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе закрытого совещания с депутатами парламента от альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) обвинил президента США Джо Байдена в ослаблении экономики Европы. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

По его словам, администрация американского лидера без ограничений отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб интересам Европы. «Ответные меры на войну — цунами санкций — стали ослаблять европейскую экономику, а богатую дешевой энергией Америку все это не затронуло», — сказал политик.

Премьер также добавил, что военная мощь Европы начала ослабевать. Он связал это с тем, что «война сократила запасы европейских армий, а их замещением не озаботились».

Перед началом парламентской сессии Орбан обозначил перед депутатами противников альянса Фидес-ХДНП, к которым отнес «администрацию Байдена, провоенных брюссельских бюрократов и провоенных политиков». Он назвал их «международными группировками по интересам», которые находятся «на стороне войны».

10 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским отказали ему в поставках вооружений на Украину. Отмечается, что Вена желает сохранить нейтралитет, а Будапешт с самого начала не собирался поддерживать Украину с помощью военных поставок.

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Марина Совина
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