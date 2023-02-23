Российский футболист рассказал об отношении к нему в Финляндии

Российский футболист Максим Рудаков рассказал, что к нему отлично относятся в Финляндии

Российский вратарь финского футбольного клуба «Хонка» Максим Рудаков рассказал об отношении к нему в Финлядии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, за последний год ничего не изменилось. «Отношение как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки», — заявил Рудаков.

Голкипер — воспитанник петербургского «Зенита». За «Хонку» 27-летний Рудаков выступает с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Финляндии и стал бронзовым призером первенства страны.

В январе Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии. Она отметила, что негатив не ощущается.