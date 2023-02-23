Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
12:19, 23 февраля 2023Спорт

Российский футболист рассказал об отношении к нему в Финляндии

Российский футболист Максим Рудаков рассказал, что к нему отлично относятся в Финляндии

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский вратарь финского футбольного клуба «Хонка» Максим Рудаков рассказал об отношении к нему в Финлядии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, за последний год ничего не изменилось. «Отношение как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки», — заявил Рудаков.

Голкипер — воспитанник петербургского «Зенита». За «Хонку» 27-летний Рудаков выступает с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Финляндии и стал бронзовым призером первенства страны.

В январе Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала об отношении к русским в Эстонии. Она отметила, что негатив не ощущается.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило крушение самолета Су-25 в Белгородской области
Греция не будет передавать Украине С-300 из-за угроз со стороны Турции
Стало известно о взрыве в центре Одессы
Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в оголяющем тело наряде из ремней
Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по России
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Врач назвала неожиданную причину появления морщин и второго подбородка
Российский футболист рассказал об отношении к нему в Финляндии
57-летняя модель показала фигуру без нижнего белья
Косметолог перечислила россиянам четыре способа избежать раннего старения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.