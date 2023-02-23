Global Times: стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру

Стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру, говорится в статье китайского издания Global Times.

«Перед лицом все более хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности <...> здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений полезно для мира во всем мире», — пишет автор.

Журналист обвинил западные страны в желании разрушить отношения между Россией и Китаем посредством украинского конфликта. По его словам, Соединенные Штаты нашли в происходящем «моральное оправдание» для осуждения отношений Между Пекином и Москвой, саботаж которых никогда не прекращался.

В материале отмечается, что Китай всегда был готов к развитию отношений с другими странами. По словам автора, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что взаимоотношения России и Китая в новой эре будут строиться н«а неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации».

Также в статье говорится, что отсутствие диалога никогда не приводило к решению проблемы любого масштаба. Обозреватель добавил, что Пекин и Москва всегда поддерживали независимые двусторонние отношения. По мнению автора, в этом заключается благо как для двух стран, так и для всего мира.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Китая о последствиях в случае углубления отношений с Россией. «Это суверенные страны, которые могут принимать свои суверенные решения, мы ясно дали понять <...>, что для Китая, без сомнений, будут последствия, если он станет углублять свои отношения с Россией», — отметила представитель оборонного ведомства.