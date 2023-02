Ведущий из США Хинкл заявил, что американцы хотят мира с Россией, а не поддержки Украины

Журналист из США, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл во время митинга против поддержки Украины Rage Against The War Machine раскрыл истинные пожелания американцев от России.

«Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир, мы хотим процветания, мы хотим вывести народ из нищеты», — заявил Хинкл.

По его словам, те, кто хотят эскалации конфликта до третьей мировой войны, видят в этом способ «заработать очень много денег». Ведущий призвал американцев требовать от властей США больше не отправлять «ни одной пули, ни одного танка, ни одного доллара» Киеву.

Ранее президент США Джо Байден побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого визита Байден, в частности, пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.