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10:06, 10 мая 2024Мир

В Финляндии назвали путь к миру на Украине

Глава Финляндии Стубб: единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный, по его мнению, путь к миру на Украине сейчас лежит через поле боя. Слова главы государства приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Стубб выразил надежду на то, что в 2025 году мировому сообществу удастся достичь той ситуации, при которой откроется путь к мирному урегулированию конфликта на Украине. В настоящее же время говорить об этом рано. «Мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — заявил президент Финляндии.

Ранее подполковник США в отставке Дэниел Дэвис призвал власти Украины пойти на мирные переговоры с Россией. В противном случае, как считает аналитик, Киев будет ждать «полное поражение» на поле боя.

В свою очередь, в российской Госдуме заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Однако депутат Леонид Слуцкий уточнил, что пока не видит желания урегулировать конфликт со стороны западных партнеров Украины. Достичь мира, добавил он, также мешает действующий указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающего вести какие-либо переговоры с Россией.

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      Анатолий Акулов
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