Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
2:0
2-й тайм
live
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
18:29, 23 февраля 2023Спорт

Стало известно о сотнях штрафов у легионера «Зенита» за нарушение ПДД

«Мутко против»: легионер «Зенита» Малком получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский легионер «Зенита» Малком в 2022 году получил почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

Все протоколы были выписаны на автомобиль бразильца Lamborghini Urus. Большинство нарушений ПДД связано с превышением скорости. Уточняется, что Малком своевременно оплачивает штрафы: за год он заплатил около 190 тысяч рублей.

17 февраля сообщалось, что Малком и еще один бразилец из «Зенита» Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года. Уточнялось, что желание стать гражданами России выразили сами футболисты, а клуб поддержал это намерение.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек
США задумались о поставках Украине истребителей пятого поколения
Кардиолог назвала самые вредные продукты для ЖКТ
Британия начала тайно скупать советские боеприпасы для Киева
Слова Столтенберга о переходе украинского конфликта в новую фазу оценили
Нуланд анонсировала введение новых санкций против России
Во Франции заявили о возможности Тайваня стать «второй Украиной» из-за США
Пригожин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Кардиолог раскрыла опасные признаки высокого давления у здоровых людей
Турецкий генерал оценил перспективу удара Киева вглубь России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.