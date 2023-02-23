Стало известно о сотнях штрафов у легионера «Зенита» за нарушение ПДД

«Мутко против»: легионер «Зенита» Малком получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД

Бразильский легионер «Зенита» Малком в 2022 году получил почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

Все протоколы были выписаны на автомобиль бразильца Lamborghini Urus. Большинство нарушений ПДД связано с превышением скорости. Уточняется, что Малком своевременно оплачивает штрафы: за год он заплатил около 190 тысяч рублей.

17 февраля сообщалось, что Малком и еще один бразилец из «Зенита» Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года. Уточнялось, что желание стать гражданами России выразили сами футболисты, а клуб поддержал это намерение.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России.