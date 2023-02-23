Нуланд оценила вероятность переговоров России и США по ДСНВ

Замгоссекретаря Нуланд заявила, что США готовы к переговорам с РФ по ДСНВ «хоть завтра»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС оценила вероятность переговоров Москвы и Вашингтона по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Она ответила на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты к диалогу без обвинений и предварительных условий, и заявила, что это возможно при наличии аналогичного желания у России.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — подчеркнула Нуланд.

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о приостановке ДСНВ. 22 февраля Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в соглашении. В верхней палате парламента отметили, что решение о возобновлении будет принимать президент. В тот же день решение было единогласно поддержано Госдумой.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить.

