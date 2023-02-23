Путин оценил длительность своего послания фразой «сказать легче, чем слушать»

Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать свое послание Федеральному собранию целиком

Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что с трудом смог бы целиком выслушать свое послание Федеральному собранию. В этом он признался в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что его выступление длилось почти два часа. «Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать — легче, чем слушать», — с иронией оценил длительность послания он.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление главы государства длилось 1 час 45 минут. В ходе оглашения послания президент, в частности, сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Также Путин анонсировал увеличение МРОТ и предложил создать государственный фонд для помощи родным погибших участников спецоперации и ветеранов.