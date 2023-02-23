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08:44, 23 февраля 2023Мир

США получили уведомление от России об испытаниях баллистической ракеты

Пентагон: России уведомила США об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты в прошедшие выходные, Москва заранее предупредила об этом Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводятся на сайте Минобороны США.

«Мы были уведомлены в рамках договора ДСНВ, что они собираются испытать межконтинентальную баллистическую ракету», — сообщила чиновница.

Ранее о том, что Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», написали некоторые зарубежные СМИ со ссылкой на источники. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, заявив, что это прерогатива Минобороны.

До этого президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. По его словам, документ был подготовлен еще неделю назад. Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что глава государства имел в виду комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

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Марина Совина
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