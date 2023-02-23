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21:17, 23 февраля 2023Спорт

Серхио Рамос рассказал о завершении карьеры в сборной Испании

Серхио Рамос заявил, что с грустью принял необходимость покинуть сборную Испании

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Футболист Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Рамос рассказал, что новый главный тренер команды Хулен Лопетеги позвонил ему накануне утром и заявил, что больше не рассчитывает на него. «Я смиренно верю в то, что этот путь заслуживал окончания по моему собственному решению или из-за несоответствия моей игры тому, чего достойна сборная, но не из-за возраста или иных причин», — признался защитник.

Спортсмен отметил, что принял этот факт с грустью, однако с высоко поднятой головой и благодарностью за годы, проведенные в сборной. «Я продолжу болеть за свою страну из дома, чувствуя себя привилегированным человеком после 180 игр за команду», — добавил он.

17 ноября прошлого года Globe Soccer Awards назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола. В 2020 году журнал France Football также признал испанца самым выдающимся игроком на этой позиции.

Вместе со сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы. Ему также принадлежит рекорд по числу матчей в составе испанской национальной команды. В сезоне-2022/2023 36-летний спортсмен играет за «Пари Сен-Жермен».

Ксения Курашкина
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