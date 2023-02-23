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13:57, 23 февраля 2023Россия

ГД рассмотрит приравнивание участников СВО из новых регионов к ветеранам

Законопроект о приравнивании участников СВО из новых регионов к ветеранам внесут в ГД
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Законопроект о приравнивании жителей новых регионов — участников специальной военной операции (СВО) к статусу ветеранов будет внесен в Госдуму 27 февраля. О намерении нижней палаты парламента рассмотреть этот вопрос сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Этот вопрос мы отразили в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесен в Госдуму», — указал Турчак. По его словам, речь идет об ополченцах, входивших в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик и участвовавших в боевых действиях до вхождения в состав России.

Турчак также выразил надежду на то, что проект будет принят в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос о приравнивании участников спецоперации из новых регионов к статусу ветеранов будет решен. Помимо прочего, военнослужащим Донбасса, которые уволились со службы по ранению до 30 сентября 2022 года, дадут статус ветеранов боевых действий РФ.

В ноябре 2022 года в Думе предложили признать ветеранами участвующих в защите Донбасса с 2014 года. С такой инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

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Алина Гончарова
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