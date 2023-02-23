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11:55, 23 февраля 2023Спорт

Врач дал совет по набору мышц при похудении

Врач Акоста заявил, что нужно проводить силовые тренировки для набора мышц при похудении

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Рафаэль Сепулведа Акоста дал совет по набору мышц при похудении. Об этом сообщает Forbes.

Акоста заявил, что необходимо проводить силовые тренировки, которые важны как для потери жира, так и для увеличения мышечной массы. Для этого можно использовать штангу, гантели и гири. Он подчеркнул, что упражнения необходимо делать до мышечной усталости.

Акоста порекомендовал выбирать виды деятельности, которые не будут препятствовать восстановлению организма. Он добавил, что после силовых тренировок вместо 72 часов организму может понадобиться пять дней на восстановление.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. Такими ошибками стали форсирование тренировочного процесса, стремление выполнять сложные упражнения без тренера и неправильное питание.

Анастасия Борисова
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