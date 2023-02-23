Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии

Россиянин Рудаков заявил, что зарплаты в лучших финских клубах на уровне аутсайдеров РПЛ

Российский вратарь финского футбольного клуба «Хонка» Максим Рудаков сравнил зарплаты в чемпионате Финляндии и Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, в лучшей финской команде ХИК игроки могут получать до 10-12 тысяч евро в месяц. «А средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно Первая лига», — заявил Рудаков.

Футболист также рассказал, что после ухода из «Ростова» в «Хонку» потерял в деньгах. «Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика», — заявил Рудаков.

Голкипер — воспитанник петербургского «Зенита». За «Хонку» 27-летний Рудаков выступает с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Финляндии и стал бронзовым призером первенства страны.