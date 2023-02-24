Раскрыта судьба замороженных активов России в странах G7

Страны G7 оставят замороженными российские активы до разрешения конфликта на Украине

Страны G7 оставят замороженными активы России до тех пор, пока конфликт на Украине не разрешится. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 продолжат удерживать российские суверенные активы в замороженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — сказано в сообщении.