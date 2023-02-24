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13:48, 24 февраля 2023Мир

Раскрыта судьба замороженных активов России в странах G7

Страны G7 оставят замороженными российские активы до разрешения конфликта на Украине

Фото: Unsplash

Страны G7 оставят замороженными активы России до тех пор, пока конфликт на Украине не разрешится. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 продолжат удерживать российские суверенные активы в замороженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — сказано в сообщении.

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Варвара Родикова
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