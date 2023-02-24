Пекин призвал Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий

Зампредставителя КНР при ООН Дай Бин: Пекин призывает Москву и Киев возобновить переговоры

Пекин призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий. С таким заявлением в пятницу, 24 февраля, выступил заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций (ООН) Дай Бин в ходе заседания Совбеза ООН по украинской теме. Слова дипломата приводит ТАСС.

Представитель КНР подчеркнул, что дипломатические переговоры являются единственным способом урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что международное сообщество должно поощрять мир и переговоры, а также «работать над тем, чтобы способствовать и создавать благоприятные площадки для возобновления переговоров». Признав, что стороны непросто будет усадить за стол переговоров, Дай Бин отметил, что именно это должно стать первым шагом для поиска политического решения.

Призвав обе стороны конфликта вновь начать переговоры, дипломат указал, что Украина не является ареной для борьбы между крупными странами. «Никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта», — заключил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине. В ведомстве подчеркнули, что разделяют позицию КНР и высоко оценивают стремление страны внести вклад в достижение мира.