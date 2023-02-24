В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

МИД РФ: Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем

Министерство иностранных дел России разделяет позицию Китая и высоко оценивает его стремление внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем. Так в ведомстве прокомментировали представленный Пекином план по достижению мира на Украине, заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

В размещенном заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой указывается, что Москва привержена принципам соблюдения Устава ООН и норм международного права. «Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры», — подчеркнули в документе, добавив, что подобные ограничения считают грубыми инструментами недобросовестной конкуренции и экономической войны.

Рассуждая об украинском кризисе, представитель ведомства заверила, что Россия открыта к достижению целей специальной военной операции (СВО) политико-дипломатическим путем. По ее словам, это подразумевает завершение боевых действий, прекращение поставок на территорию соседней страны западных вооружений и наемников, «возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины», а также ликвидацию всех угроз, которые исходят с ее территории.

Ранее дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп перечислила шесть сценариев завершения конфликта на Украине.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.