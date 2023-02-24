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12:59, 24 февраля 2023Спорт

Лучший норвежский лыжник заявил об усталости от вопросов про россиян

Норвежский лыжник Клебо заявил, что ему надоели вопросы про допуск россиян к турнирам

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Лучший норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил об усталости от вопросов про допуск россиян к международным турнирам. Его слова приводит «Лыжный спорт».

«Этот вопрос задают уже целый год. Немного надоело на него отвечать. Ситуация, из-за которой российских спортсменов здесь нет, когда-нибудь изменится», — сказал спортсмен. Он подчеркнул, что за прошедший год ситуация в мире не изменилась, и он предпочитает быть сосредоточенным на своих результатах.

23 февраля трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам, который проходит в Словении без участия россиян. Лыжник назвал мировое первенство грязными соревнованиями и отметил, что не следит за ними.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Анастасия Борисова
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