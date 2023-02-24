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23:08, 24 февраля 2023Россия

Небензя заявил о признании западных лидеров в нарушении резолюции СБ ООН

Небензя: Запад признался в умышленном нарушении резолюции ООН о Минских соглашениях

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Ряд западных лидеров признались в нарушении резолюции Совета безопасности ООН по Минским соглашениям. С таким заявлением в ходе заседания Совбеза организации выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все недавно слышали признания [экс-президента Франции] Франсуа Олланда, [бывшего канцлера Германии] Ангелы Меркель и [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез», — напомнил Небензя.

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Варвара Кузьмина
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