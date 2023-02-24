Ирина Роднина раскритиковала РУСАДА после обжалования решения о невиновности Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обжалования решения дисциплинарного комитета признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит Sport24.

«В последнее время мне кажется, что Международный олимпийский комитет (МОК), что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что РУСАДА — устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценки ситуации», — заявила Роднина. Она отметила, что финальное решение по делу спортсменки все равно примет Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее 24 февраля стало известно, что CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), WADA и РУСАДА. Генеральный директор организации Вероника Логинова пояснила, что сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.