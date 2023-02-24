В РУСАДА объяснили обжалование решения о невиновности Валиевой
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила обжалование решения дисциплинарного комитета признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит ТАСС.
По мнению Логиновой, сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины. При этом в РУСАДА заявили, что вина Валиевой минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.
Ранее 24 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В WADA призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.
На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.