В РУСАДА объяснили обжалование решения о невиновности Валиевой

РУСАДА заявило, что сторона Камилы Валиевой не смогла доказать полное отсутствие ее вины

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила обжалование решения дисциплинарного комитета признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Логиновой, сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины. При этом в РУСАДА заявили, что вина Валиевой минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

Ранее 24 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В WADA призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

