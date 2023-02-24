Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:1
2-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
15:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Майнц
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|22-й тур
13:59, 24 февраля 2023Спорт

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной в приеме допинга

РУСАДА обжаловало в CAS решение признать фигуристку Валиеву невиновной в допинговом деле

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного комитета признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Истцы добиваются отмены оправдания спортсменки и признания ее виновной в допинговом деле.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. В Организации призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину
Минобороны сообщило о поражении 102 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Стало известно о «сезонном обострении» в отношениях США и Северной Кореи
В Италии исключили военное решение конфликта на Украине
В Минобороны оценили обстановку на херсонском и донецком направлениях
Раскрыта личность задержанного за ранение сотрудника ОМОН в Петербурге
В Москве отреставрировали две тысячи памятников архитектуры
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком направлении
РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной в приеме допинга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.