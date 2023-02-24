США ввели санкции против российских губернаторов, включая Дегтярева и Кобзева

Власти США в пятницу, 24 февраля, ввели санкции против ряда российских губернаторов. В их числе — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сказано на сайте Госдепартамента США.

В санкционном списке также числятся глава Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Тувы Владислав Ховалыг, губернатор Калмыкии Бату Хасиков и глава Мурманской области Андрей Чибис. Также под ограничения попали губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.

Также известно, что в день годовщины с начала спецоперации на Украине США ввели санкции против девяти российских министров. В их числе оказались глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Помимо этого, ограничения наложили на временно исполняющего обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника.