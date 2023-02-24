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18:09, 24 февраля 2023Экономика

США ввели санкции против российских губернаторов

США ввели санкции против российских губернаторов, включая Дегтярева и Кобзева
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти США в пятницу, 24 февраля, ввели санкции против ряда российских губернаторов. В их числе — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сказано на сайте Госдепартамента США.

В санкционном списке также числятся глава Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Тувы Владислав Ховалыг, губернатор Калмыкии Бату Хасиков и глава Мурманской области Андрей Чибис. Также под ограничения попали губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие.

Также известно, что в день годовщины с начала спецоперации на Украине США ввели санкции против девяти российских министров. В их числе оказались глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Помимо этого, ограничения наложили на временно исполняющего обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

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Полина Матюхина
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