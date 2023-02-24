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14:59, 24 февраля 2023Спорт

Тарасова назвала Плющенко дураком

Тренер Тарасова назвала Евгения Плющенко дураком за подачу жалобы на тренера Федченко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФККР). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дураком за его поступок. «Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко», — заявила Тарасова.

О подаче Плющенко жалобы стало известно ранее 24 февраля. Причиной стало интервью Федченко газете «Жизнь», в котором она назвала истерикой слова Плющенко о российских судьях и неумением признавать тренерские ошибки.

16 февраля ученица Федченко Алина Горбачева одержала победу на первенстве России среди юниоров, опередив ученицу Плющенко Веронику Жилину на 5,62 балла. После этого Плющенко раскритиковал судейство.

Анастасия Борисова
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