Тарасова назвала Плющенко дураком

Тренер Тарасова назвала Евгения Плющенко дураком за подачу жалобы на тренера Федченко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФККР). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дураком за его поступок. «Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко», — заявила Тарасова.

О подаче Плющенко жалобы стало известно ранее 24 февраля. Причиной стало интервью Федченко газете «Жизнь», в котором она назвала истерикой слова Плющенко о российских судьях и неумением признавать тренерские ошибки.

16 февраля ученица Федченко Алина Горбачева одержала победу на первенстве России среди юниоров, опередив ученицу Плющенко Веронику Жилину на 5,62 балла. После этого Плющенко раскритиковал судейство.