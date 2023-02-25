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11:14, 25 февраля 2023Спорт

Головина назвали одним из десяти лучших легионеров чемпионата Франции

Редактор L'Equipe Леклер назвал Головина одним из десяти лучших легионеров Лиги 1

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главный редактор L'Equipe Жан-Филип Леклер оценил выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что Головина можно считать одним из десяти лучших легионеров Лиги 1», — заявил Леклер. Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал хавбека одним из лидеров «Монако».

15 февраля стало известно, что гол Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции. В лиге отметили мяч, который 1 января принес «Монако» победу над «Брестом». Тогда игра завершилась со счетом 1:0.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. В текущем сезоне он провел 23 матча в составе команды и отметился шестью забитыми мячами.

Ксения Курашкина
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