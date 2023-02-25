Появилась информация о возможном переходе Месси в аргентинский клуб

Infobae: Лионель Месси рассматривает переход в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойс»

Появилась информация о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойс», за который он выступал в начале своей карьеры. Об этом сообщает Infobae.

16 июня футболист проведет в составе «Ньюэллс» товарищеский матч в честь бывшего форварда клуба и сборной Аргентины Максимилиано Родригеса, завершившего игровую карьеру. По информации Infobae, Месси всерьез рассматривает вариант возвращения в родную команду по истечении контракта с ПСЖ.

22 февраля журналист TyC Sports Гастон Эдул заявил, что Месси намерен остаться в Европе, потому что хочет одержать еще одну победу в Лиге чемпионов. «Он хочет быть однозначным кандидатом на получение "Золотого мяча" в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии», — добавил Эдул.

Аргентинец выступал за «Ньюэллс» с 1994 по 2000 год. Затем на протяжении почти всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. В августе 2021-го он подписал соглашение с ПСЖ. Контракт с парижской командой рассчитан до июня 2023 года.