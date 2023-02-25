Военкоры сообщили о повторении российскими военными новой тактики борьбы с ВСУ

Военкоры сообщили о повторении российскими военными тактики борьбы с ВСУ с помощью МТ-ЛБ

Российские военные повторили новую тактику уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Утверждается, что тягач МТ-ЛБ, известный в войсках как «Мотолыга», был дистанционно направлен на позиции противника и подорван при приближении к нему пехоты. При этом грузовой отсек машины был заполнен авиабомбами и взрывным шнуром от системы разминирования «Змей Горыныч».

Впервые о такой хитрости сообщалось 23 февраля. Тогда потери личного состава ВСУ в результате подрыва МТ-ЛБ составили около 50 человек.

24 февраля Минобороны России отчиталось, что войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Богатырь и Раздольное в ДНР, а также Малиновка в Запорожской области.

18 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артемовске пока не видят признаков отвода военных ВСУ. Также, по его словам, позиции российских сил в районе города улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр. Это позволит перерезать украинским бойцам пути снабжения на этом участке.