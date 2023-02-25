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13:24, 25 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко усомнился в планах Украины развязать второй фронт в Приднестровье

Лукашенко заявил, что не верит в план Киева развязать второй фронт в Приднестровье

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко усомнился в намерении Украины развязать второй фронт в Приднестровье. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Я в это не верю, это им невыгодно», — заявил он. Лукашенко считает, что Запад хотел бы решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть «серую дыру», объединив территории и сделав их прозападными. «Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт», — подметил белорусский лидер.

Ранее, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не имеет планов на вторжение в Приднестровье. Он утверждал, что его страна уважает целостность Молдавии и считает, что «Приднестровье является территорией независимой страны Молдавии».

Помимо этого, МИД России предостерег Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью. В заявлении было указано, что вблизи украинско-приднестровской границы зафиксировано значительное скопление личного состава техники украинских подразделений. Москва настаивает на дипломатическом разрешении обстановки.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина способна захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросят власти Молдавии. «Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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