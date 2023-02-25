В Запорожье увидели плюсы от санкций США против ЗАЭС

Рогов: американские санкции подтвердили признание ЗАЭС российской

Введение американских санкций против Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о признании ее российским предприятием. На это агентству РИА Новости указал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Запад смирился с новым статусом станции, поскольку, если бы США считали станцию украинской, то и рестрикций бы не было.

24 февраля Минфин США установил рестрикции в отношении акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Также в санкционный список включили генерального директора компании по эксплуатации ЗАЭС Олег Романенко.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работу с российской и украинской стороной по этому вопросу. В Москве ответили, что для организации такой зоны требуется четко выраженное согласие Украины