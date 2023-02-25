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04:58, 25 февраля 2023Россия

В Запорожье увидели плюсы от санкций США против ЗАЭС

Рогов: американские санкции подтвердили признание ЗАЭС российской

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Введение американских санкций против Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о признании ее российским предприятием. На это агентству РИА Новости указал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Запад смирился с новым статусом станции, поскольку, если бы США считали станцию украинской, то и рестрикций бы не было.

24 февраля Минфин США установил рестрикции в отношении акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Также в санкционный список включили генерального директора компании по эксплуатации ЗАЭС Олег Романенко.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работу с российской и украинской стороной по этому вопросу. В Москве ответили, что для организации такой зоны требуется четко выраженное согласие Украины

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Марина Совина
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