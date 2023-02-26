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00:57, 26 февраля 2023Спорт

Махачев стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC

Россиянин Ислам Махачев стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Американское антидопинговое агентство (USADA) опубликовало список самых проверяемых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2023 году. Он доступен на сайте организации.

Возглавил список российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев. За два месяца спортсмен был проверен допинг-офицерами восемь раз. Большинство других бойцов прошли по четыре допинг-контроля за этот период.

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13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал его соперник австралиец Александр Волкановски. USADA отказалось расследовать обвинения в отношении бойца.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный осенью титул чемпиона организации в легком весе.

Дарья Коршунова
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