В USADA ответили на вопрос о расследовании в отношении Махачева

USADA отказалось расследовать обвинения в отношении российского чемпиона UFC Махачева

В Американском антидопинговом агентстве (USADA) ответили на вопрос о расследовании в отношении российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Заявление организации цитирует ТАСС.

USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева. «К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», — объяснили в агентстве.

13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал его соперник австралиец Александр Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

