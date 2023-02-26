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17:42, 26 февраля 2023Экономика

Китайский банк объяснил пропажу главы совета директоров действиями властей

China Renaissance Holding объяснил пропажу своего руководителя Бао Фаня действиями властей

Фото: Bobby Yip / Reuters

Исчезновение одного из крупнейших инвесторов в технологический сектор Китая, председателя совета директоров инвестбанка China Renaissance Holding Бао Фаня связано с действиями властей. Об этом говорится в воскресной биржевой декларации финансовой организации, на которую ссылается Reuters.

Согласно представленной информации, причиной стало проведение некоего расследования. Бао Фень сотрудничает со следственными органами, а ситуация не влияет на бизнес и операции компании. Никаких подробностей по поводу расследования не приводится, в том числе нет указания статуса, в котором находится финансист.

Бао Фань перестал выходить на связь десять дней назад. Тем не менее до этого момента China Renaissance Holding никак не комментировал ситуацию, даже несмотря на обрушение котировок акций на треть.

По данным источников Bloomberg, семье финансиста сообщили, что он помогает властям с неким расследованием, связанным с его компаниями. На этом фоне поползли слухи о начале новой кампании против китайских бизнесменов со стороны властей.

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В последние годы в Китае без объяснения причин регулярно пропадали руководители крупных компаний, после чего выяснялось, что их привлекали к расследованию дел, связанных с коррупцией. Одним из последних громких скандалов стала потеря основателем Alibaba Group Джеком Ма контроля над его финтех-компанией Ant Group под давлением властей страны в январе 2023 года.

Ранее Фань работал банкиром в Morgan Stanley и Credit Suisse Group, а в 2005 году основал собственную инвесткомпанию в Китае. Он способствовал выходу на биржу 574 технологических компаний страны, тесно сотрудничал с Alibaba Group и Tencent Holdings. По состоянию на второе полугодие 2022 года под его руководством находились активы стоимостью 7,1 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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