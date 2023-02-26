В России ответили на прогноз Киева об отсутствии примирения в ближайшие 100 лет

Депутат Чепа заявил, что примирение с Украиной зависит от ситуации на фронте

Примирение России и Украины напрямую зависит от того, как будут развиваться события на фронте, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на прогноз премьер-министра Украины об отсутствии сотрудничества между странами в ближайшие 100 лет.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что примирение и сотрудничество России и Украины невозможно в ближайшие 100 лет. По его мнению, для перемирия «Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной».

«Примирение Москвы и Киева зависит от того, как будут развиваться события на фронте», — заявил Чепа. Также депутат убежден, что значительную роль в отношениях между Россией и Украиной в ближайшем будущем будут играть Соединенные Штаты. «Киев будет делать все, что ему будет приказывать Госдеп США», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент США Джо Байден допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. «Не все сразу», — сказал он.