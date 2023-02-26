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19:27, 26 февраля 2023Россия

В России ответили на прогноз Киева об отсутствии примирения в ближайшие 100 лет

Депутат Чепа заявил, что примирение с Украиной зависит от ситуации на фронте

Фото: Thibault Camus / AP

Примирение России и Украины напрямую зависит от того, как будут развиваться события на фронте, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на прогноз премьер-министра Украины об отсутствии сотрудничества между странами в ближайшие 100 лет.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что примирение и сотрудничество России и Украины невозможно в ближайшие 100 лет. По его мнению, для перемирия «Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной».

«Примирение Москвы и Киева зависит от того, как будут развиваться события на фронте», — заявил Чепа. Также депутат убежден, что значительную роль в отношениях между Россией и Украиной в ближайшем будущем будут играть Соединенные Штаты. «Киев будет делать все, что ему будет приказывать Госдеп США», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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