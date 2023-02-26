Глава СПЧ отреагировал на санкции ЕС против членов совета

Глава СПЧ Фадеев: санкции ЕС — повод игнорировать информацию об обстрелах со стороны ВСУ

Включение председателя и членов Совета по правам человека (СПЧ) в десятый санкционный пакет Евросоюза — это формальный повод игнорировать информацию СПЧ об обстрелах мирных населенных пунктов со стороны ВСУ. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на санкции председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Евросоюз (ЕС) в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России. В санкционном списке оказались советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и восемь членов СПЧ: Марина Ахмедова, Александр Коц, Кирилл Вышинский, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, Александр Брод, Николай Иванов и Максим Замшев.

Фактически Запад хочет делигимизировать нашу работу Валерий Фадеев председатель СПЧ

«В частности, мы уже долгое время направляем примерно на две тысячи адресов — это депутаты парламентов, журналисты — информацию об обстрелах мирных населенных пунктов и невоенный мирных объектов со стороны Вооруженных сил Украины, жертвах и ранениях. Примерно четыре тысячи случаев уже зафиксировано — это больницы, торговые центра и так далее. Есть отклики, в том числе от Ватикана и от некоторых правозащитных организаций», — заявил Фадеев.

Эта информация сильно раздражает представителей Евросоюза, убежден глава СПЧ.

Сейчас, когда моих коллег и меня включили в этот список, у них появляется формальный повод игнорировать нашу информацию — мол, это пропагандисты, это неправда, и мы даже смотреть на это не будем Валерий Фадеев председатель СПЧ

«С другой стороны, тем, кто на Западе относится к нашей информации серьезно, вряд ли помешает тот факт, что нас включили в санкционный список», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В рамках нового пакета санкций ЕС ограничения затронули 1473 физлица и 205 организации из России. Активы попавших в санкционный список россиян и организаций заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

В санкционном списке оказались ряд членов Совфеда и Госдумы, заместители министров, государственные чиновники, военачальники, прокуроры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.