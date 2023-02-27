В России объяснили закрытие торгового представительства Казахстана

Депутат Арефьев связал закрытие торгового представительства Казахстана с санкциями США

Казахстан закрыл торговое представительство в России из-за опасений американских санкций, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, как этот шаг отразится на экономических отношениях Москвы и Астаны.

Причины закрытия представительства

«Они это объясняют тем, что им представительство не нужно, у них в посольстве есть достаточное количество работников, и вообще все торгово-экономические отношения налажены, поэтому торговое представительство избыточно. Но я боюсь, что дело не в этом», — считает депутат.

Скорее всего, они вводят такие ограничения под воздействием санкций Соединенных Штатов, а у них довольно большая экономическая связь. Поэтому они решили пойти на такой шаг и убрать торговое представительство Николай Арефьев депутат Госдумы

По словам Арефьева, у посольства совершенно иные функции, поэтому дипломатическое ведомство не может заниматься вопросами торгового представительства.

Я не вижу необходимости у Казахстана сокращать или ликвидировать торговое представительство. Я думаю, что это все-таки политический мотив Николай Арефьев депутат Госдумы

Как изменятся торговые отношения России и Казахстана

Существующие договоры Москвы и Астаны продолжат действовать, пока не истечет их срок, отметил депутат. При этом с заключением новых соглашений могут возникнуть сложности, считает он.

«Это будет говорить о свертываемости наших торговых отношений, потому что развиваться без торгового представительства им будет довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Торговые представительства есть во всех странах, их никто никогда не закрывает за исключением разрыва дипломатических отношений. Я думаю, что в настоящий момент это никакого ущерба нашим экономическим отношениям не нанесет, а в дальнейшем наши торговые отношения будут просто свертываться, потому что двигать их будет некому», — заключил он.

Ликвидация представительства

Казахстан закрыл торговое представительство в России, следует из постановления, опубликованного в базе нормативных правовых актов республики.

О решении Астаны стало известно 1 февраля. Министерство торговли Казахстана объяснило это «оптимизацией работы государственных органов». В ведомстве добавили, что решение не повлияет на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией. На сегодняшний день в Казахстане функционируют около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.

Соглашение о взаимном учреждении торгпредств между странами было подписано в октябре 1992 года. Представительство оказывало помощь экспортерам и дистрибьюторам республики в выходе и закреплении на российском рынке, привлечении иностранных инвестиций, а также в продвижении товаров и услуг в России.