В Артемовске заявили почти о полном отсутствии медпомощи для жителей

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил об отсутствии медпомощи для жителей Артемовска

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что мирные жители =на подконтрольной Украине части Артемовска в ДНР почти лишены возможности обратиться за медицинской помощью. Его слова приводит РИА Новости.

Кимаковский отметил, что украинские военные могут получать медпомощь, при этом он заявил о почти полном отсутствии такой возможности для жителей Артемовска.

Ранее Кимаковский заявил об угрозе эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске. По его словам, происшествие также способно обострить продовольственный кризис.

О том, что ВСУ совершили подрыв дамбы в Артемовске, сообщалось в субботу, 25 февраля. Позже врио главы ДНР Ян Гагин заявил о первых затоплениях частных домов и подвалов города, где местные жители прятались от обстрелов.

Артемовск расположен в 55 километрах от Донецка и является важным узлом снабжения ВСУ в Донбассе.