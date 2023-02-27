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06:23, 27 февраля 2023Бывший СССР

В Артемовске заявили почти о полном отсутствии медпомощи для жителей

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил об отсутствии медпомощи для жителей Артемовска

Фото: Unsplash

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что мирные жители =на подконтрольной Украине части Артемовска в ДНР почти лишены возможности обратиться за медицинской помощью. Его слова приводит РИА Новости.

Кимаковский отметил, что украинские военные могут получать медпомощь, при этом он заявил о почти полном отсутствии такой возможности для жителей Артемовска.

Ранее Кимаковский заявил об угрозе эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске. По его словам, происшествие также способно обострить продовольственный кризис.

О том, что ВСУ совершили подрыв дамбы в Артемовске, сообщалось в субботу, 25 февраля. Позже врио главы ДНР Ян Гагин заявил о первых затоплениях частных домов и подвалов города, где местные жители прятались от обстрелов.

Артемовск расположен в 55 километрах от Донецка и является важным узлом снабжения ВСУ в Донбассе.

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Марина Совина
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