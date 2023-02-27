Карпин оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Тренер Карпин заявил, что не согласен со словами футболиста Кокорина о пользе тюрьмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил высказывание российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что не согласен со словами футболиста. При этом он подчеркнул, что Кокорин мог иметь ввиду ситуацию, при которой человек уже попал в тюрьму. «Но если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем необязательно доводить дело до тюрьмы», — добавил Карпин.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.