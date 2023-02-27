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17:02, 27 февраля 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ объяснил близость между Россией и Сербией

Футболист «Урала» Ранджелович объяснил близость между Россией и Сербией общей религией
Лазар Ранджелович

Лазар Ранджелович. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Лазар Ранджелович объяснил близость между Россией и Сербией. Его слова приводит Sport24.

Футболист назвал самой важной вещью общую религию. Он обратил внимание на то, что в Екатеринбурге много верующих людей. «Мне принципиально, чтобы в городе, где я проживаю, можно было посещать православные церкви. Это сближает нас духовно», — заявил Ранджелович.

Хавбек перешел в «Урал» в сентябре 2022 года. На его счету три забитых мяча в девяти матчах в составе команды.

В январе 2021 года защитник клуба РПЛ «Сочи» Иван Миладинович заявил о желании выступать за сборную России. Он рассказал, что между Россией и Сербией очень много общего. Кроме того, ему всего за полгода удалось выучить русский язык.

Анастасия Борисова
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