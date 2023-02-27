«Спартак» со счетом 4:2 обыграл «Локомотив» во втором матче 1/4 финала Кубка России

«Спартак» обыграл «Локомотив» во втором матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых, принимавших железнодорожников. В составе победителей отличились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес, с третьего раза реализовавший пенальти на последних минутах игры.

В первом матче «Спартак» также одержал победу. Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал пути РПЛ вышли красно-белые.

Железнодорожники продолжат выступление в Кубке России в пути регионов. Следующим соперником команды станет петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», «Нижний Новгород» или тольяттинский «Акрон».