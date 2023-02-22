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22:03, 22 февраля 2023Спорт

«Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев.

В матче дебютировал за «Локомотив» нападающий Артем Дзюба, признанный лучшим игроком встречи, а также Сергей Пиняев, Игорь Смольников и Илья Лантратов. Дзюба подписал однолетний контакт с «железнодорожниками» 8 февраля. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Ответный матч состоится 27 февраля на столичной «Открытие Банк Арене». Он начнется в 20:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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