«Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев.

В матче дебютировал за «Локомотив» нападающий Артем Дзюба, признанный лучшим игроком встречи, а также Сергей Пиняев, Игорь Смольников и Илья Лантратов. Дзюба подписал однолетний контакт с «железнодорожниками» 8 февраля. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Ответный матч состоится 27 февраля на столичной «Открытие Банк Арене». Он начнется в 20:00 по московскому времени.

