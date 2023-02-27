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14:20, 27 февраля 2023Россия

Приграничный российский регион второй раз за день обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области. О второй за день атаке на российский регион сообщил его губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Из-за атаки ВСУ оказались обесточены поселки Теткино и Попово-Лежачи. Старовойт пообещал, что в ближайшее время аварийные бригады устранят неполадки.

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Обстрел Глушковского района — второй за день в Курской области. Утром Украина атаковала Кореневский и Суджанский районы. В последнем оказалось нарушено энергоснабжение в восьми населенных пунктах.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Курской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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