В «Газпроме» прокомментировали падение БПЛА у объекта компании в Подмосковье

Руководство станции «Газпрома» заявило, что падение беспилотника не повлияло на ее работу

Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле газокомпрессорной станции «Воскресенск» к югу от подмосковной Коломны не повлияло на работу подразделения «Газпрома». Об этом Ura.ru сообщил представитель руководства станции.

Собеседник агентства подтвердил, что объект, рядом с которым упал беспилотник, принадлежит компании. «На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да [работают на месте]. Работаем в штатном режиме», — прокомментировал инцидент представитель «Газпрома».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об отсутствии повреждений после падения беспилотника в районе деревни Губастово 28 февраля. Он допустил, что целью атаки дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. В результате происшествия никто не пострадал.

За последние сутки беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу пять российских регионов. О происшествиях сообщили власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также города Туапсе Краснодарского края и Подмосковья.

Вечером 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона были найдены обломки трех дронов. Позже мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что один из беспилотников влетел в окно квартиры, а два других упали в жилых кварталах, нанеся незначительный ущерб. Кроме того, утром 28 февраля сообщалось, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. Дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища.

Утром 28 февраля также стало известно о падении летательного аппарата в районе поселка Новый Гиагинского района Адыгеи. По словам главы республики Мурата Кумпилова, при крушении беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако аппарат незначительно разрушил хозяйственные постройки на животноводческой ферме. В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Суражском районе региона. По его данным, жертв и разрушений нет.

