Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 28 февраля 2023Россия

В «Газпроме» прокомментировали падение БПЛА у объекта компании в Подмосковье

Руководство станции «Газпрома» заявило, что падение беспилотника не повлияло на ее работу

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле газокомпрессорной станции «Воскресенск» к югу от подмосковной Коломны не повлияло на работу подразделения «Газпрома». Об этом Ura.ru сообщил представитель руководства станции.

Собеседник агентства подтвердил, что объект, рядом с которым упал беспилотник, принадлежит компании. «На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да [работают на месте]. Работаем в штатном режиме», — прокомментировал инцидент представитель «Газпрома».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об отсутствии повреждений после падения беспилотника в районе деревни Губастово 28 февраля. Он допустил, что целью атаки дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. В результате происшествия никто не пострадал.

За последние сутки беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу пять российских регионов. О происшествиях сообщили власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также города Туапсе Краснодарского края и Подмосковья.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Вечером 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона были найдены обломки трех дронов. Позже мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что один из беспилотников влетел в окно квартиры, а два других упали в жилых кварталах, нанеся незначительный ущерб. Кроме того, утром 28 февраля сообщалось, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. Дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища.

Утром 28 февраля также стало известно о падении летательного аппарата в районе поселка Новый Гиагинского района Адыгеи. По словам главы республики Мурата Кумпилова, при крушении беспилотника никто из местных жителей не пострадал, однако аппарат незначительно разрушил хозяйственные постройки на животноводческой ферме. В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Суражском районе региона. По его данным, жертв и разрушений нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Найден способ улучшить батареи для смартфонов
Стало известно о неудачных попытках найти западные танки для ВСУ
Жена Михаила Галустяна показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме
Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
В Европарламенте пожаловались на низкую эффективность санкций против России
Солдаты ВСУ заявили о нехватке артиллерийских снарядов
Бывший тренер «Спартака» рассказал об отношении к россиянам в Сербии
Парикмахер перечислила визуально омолаживающие прически
Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.