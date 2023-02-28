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11:42, 28 февраля 2023Спорт

Ученые назвали оптимальную продолжительность тренировок для поддержания здоровья

Ученые выяснили, что для поддержания здоровья достаточно тренироваться 20 минут в день

Фото: Chase Kinney / Unsplash

Ученые из Национального института онкологии США назвали оптимальную продолжительность тренировок для поддержания здоровья. Исследование опубликовано в журнале JAMA Open Network.

«Ежедневная физическая активность продолжительностью 20 минут поможет сократить частоту госпитализации по многим распространенным заболеваниям», — заявила руководитель исследования Элеонора Уоттс. Она отметила, что нагрузки могут быть как интенсивными, так и умеренными.

Специалисты выяснили, что занятия спортом особенно эффективны для снижения риска девяти заболеваний. К ним относятся болезни желчного пузыря, инфекции мочевыводящих путей, диабет (как первого, так и второго типа), тромбоз глубоких вен, пневмония, инсульт, железодефицитная анемия, дивертикулярная болезнь и полипы толстой кишки.

Ранее китайские ученые выяснили, что тренировки в дневное время благоприятнее сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, чем вечерние. Специалисты рекомендовали включить в свой график как минимум 150 минут интенсивных или умеренных нагрузок еженедельно.

Андрей Стрельцов
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