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09:16, 28 февраля 2023Спорт

Два паса и гол в овертайме российского игрока принесли «Ванкуверу» победу в НХЛ

Два паса и гол Кузьменко в овертайме принесли «Ванкуверу» победу над «Далласом» в НХЛ

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Даллас Старс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Победу команде принесла шайба российского форварда Андрея Кузьменко, заброшенная в овертайме. Нападающий также отдал два голевых паса. Его признали третьей звездой матча. Всего в активе хоккеиста 54 очка по системе «гол плюс пас» в 59 играх сезона-2022/2023.

В составе «Ванкувера» голом отметился также российский форвард Василий Подколзин. Таким образом, он прервал серию из восьми матчей без набранных очков. В команде соперников отличился другой россиянин — Евгений Дадонов, для которого эта встреча стала дебютной за «Даллас». 26 февраля стало известно, что он перешел в американский клуб из «Монреаль Канадиенс» в ходе обмена.

27-летний Кузьменко подписал годовой контракт с «Ванкувером» 20 июня 2022 года. Он дебютировал в лиге в матче против «Эдмонтон Ойлерс», в котором забросил шайбу в начале второго периода. До этого игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Ксения Курашкина
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