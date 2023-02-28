Телезвезда Кайли Дженнер снялась обнаженной в рекламе косметики личного бренда Kylie Skin

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном виде в рекламной кампании личного бренда косметики Kylie Skin. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном коллаже 25-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной, лежа на полу. На ней надето лишь прозрачное платье-сетка, под которым видно, что на инфлюэнсерше отсутствует нижнее белье.

Данная публикация набрала 117 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях. «Отличный кадр как и всегда!», «Самая лучшая!», «Невероятные изгибы», «Такой фигуре можно только позавидовать», «Реклама, из-за которой хочется скупить всю косметику», — высказывались они.

Ранее Кайли Дженнер поделилась с фанатами новыми снимками в бикини за сотни тысяч рублей. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на шезлонге во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Модель засняли в винтажном трехцветном купальнике французского бренда Chanel 1995 года выпуска, который покрыт блестящими кристаллами. Стоимость данного бикини составляет 9950 долларов (около 709 тысяч рублей).