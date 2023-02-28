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16:27, 28 февраля 2023Мир

Генсек НАТО охарактеризовал отношения России и альянса фразой «назад дороги нет»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: в отношениях России и альянса «назад дороги нет»

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

В отношениях России и НАТо назад дороги нет, такую оценку дал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Финляндии в контексте военного конфликта на Украине. Выступление генсека транслировалось на сайте НАТО.

«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией. Назад дороги нет», — сказал он.

Столтенберг также заявил, что НАТО готово расширить военную помощь Киеву и пойти на эскалацию конфликта ради победы Украины над Россией. «С начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг сообщил, что конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Генсек признал, что альянс к настоящему моменту исчерпало запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину. По его словам, члены НАТО считают необходимым заняться наращиванием производства на фоне перехода конфликта в фазу «войны на истощение».

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Глеб Бажуткин
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