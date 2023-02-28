Экономика одной европейской страны вступила в рецессию

Экономика Финляндии вступила в рецессию

В третьем квартале прошлого года ВВП Финляндии сократился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим уровнем, а в четвертом квартале упал еще на 0,6 процента. Об этом сообщает статистический центр республики в отчете на своем сайте.

Такие показатели свидетельствуют о том, что Финляндия вступила в рецессию, заявил представитель ведомства Саму Хакала. Он отметил, что одной из причин замедления роста экономики страны стало начало военных действий на Украине.

Другими факторами, повлиявшим на сокращение ВВП европейской страны, стали разгоняющаяся инфляция и резкое повышение процентных ставок, пишет Bloomberg. В текущем году эксперты прогнозируют умеренный спад экономики страны, в то время как в 2024 году ожидают ее восстановление.

В то же время в последнем квартале 2022 года выросла экономика еврозоны. Эксперты считают, что странам блока пока удалось избежать технической рецессии, и это может придать ЕЦБ смелости по части ужесточения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с инфляцией. В январе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони говорил, что рост экономики в странах Евросоюза будет сдержанным, рецессии в странах блока не ожидается.