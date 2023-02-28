Оператор билборда отреагировал на рекламу с логотипом нашумевшей группировки

Оператор Intention проверяет информацию о рекламе с логотипом нашумевшей группировки

Рекламный оператор Intention проверяет информацию о размещении на билборде торгового центра Avenue в Москве проморолика с логотипом нашумевшей группировки «ЧВК Редан». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила пресс-служба компании. Предположительно видео транслировалось на табло 21 февраля.

«Мы выясняем, действительно ли было размещение, потому что по видео видно, что было какое-то наложение. Мы сейчас выясняем со всеми службами, что это такое было», — рассказал представитель организации.

На опубликованных Telegram-каналом «Мослента» кадрах снято табло с рекламой компьютерной игры Atomic Heart. На билборде меняются надписи: «Мы снова это сделали», «Величайшее промо в истории» и «Atomic Heart». Одновременно с этим на экране появляется изображение пауков — один из символов «ЧВК Редан».

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк ее участников в российских торговых центрах с «офниками». К последним относят выходцев из околофутбольной среды. После инцидентов прошли задержания, полиция устраивала облавы на состоящих в движении подростках.

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Считается, что название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка «Геней Редан».

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями членов движения. «Важно пресекать противоправные действия (...) Это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал он.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил о планах разобраться в ситуации с неформальным сообществом. Правозащитник заявил, что хочет встретиться с его представителями. По его словам, сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у российского общества, поскольку вокруг истории с «ЧВК Редан» очень много манипуляций.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также планирует встретиться с членами движения.